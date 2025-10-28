Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Macarlar Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ni gezdi

        Tekirdağ'a gelen Macar turistler, Rakoczi Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:54
        Macarlar Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ni gezdi
        Tekirdağ'a gelen Macar turistler, Rakoczi Müzesi'ni ziyaret etti.

        Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni gezen Macarlar, Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

        Müze Müdürü Ali Kabul, AA muhabirine, Türkiye'ye gelen Macar turistlerin müzeye muhakkak uğradığını söyledi.

        Rakoczi Müzesi'nin kentin önemli simgelerinden birisi olduğunu ifade eden Kabul, "Macaristan'dan gelen kafile müzeyi gezdi. Kendileri için burası çok önemli. Bizim için Selanik Atatürk ne kadar önemliyse onlar içinde Rakoczi aynı şekilde önemli. Ziyaretçinin Türk, Macar, Bulgar olması bizim için fark etmiyor. Ziyaretçinin çok olması bizi sevindiriyor." dedi.

        Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir kent olduğuna vurgu yapan Kabul, Macar halkının Tekirdağ'ı iyi tanıdığını dile getirdi.

        Müzeyi gezen Csill Huszar da Türkiye'ye gezi için geldiğini belirtti.

        Tekirdağ'ın çok güzel bir şehir olduğunu anlatan Huszar, "Rakoczi, Macarlar için çok değerlidir. Tekirdağ'a müzeyi ziyaret etmek için geldik. Burası gerçekten çok güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

