Tekirdağ'da "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi
Tekirdağ'da Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi.
Tekirdağ'da Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Tekirdağ Musiki Derneği Nevzat Avcı Korosu tarafından düzenlenen konserde şefliği Ahmet Okan yaptı.
Okan, yönetimindeki koro tarafından Klasik Türk Müziği eserleri seslendirildi.
Katılımcılarda zaman zaman eserlere eşlik etti.
Vali Recep Soytürk, konserin ardından koroya teşekkür ederek, koro şefi Okan'a çiçek verdi.
Konsere, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.