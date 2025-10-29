Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Budur'un ailesi ve yakınları ile Kaymakam Eyüp Fırat, Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İlçe Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Ali Can Pehlivanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.