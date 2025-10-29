Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Budur (72) son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:01 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Budur (72) son yolculuğuna uğurlandı.

        Budur'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Şalgamlı Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Budur'un naaşı defnedildi.

        Törene, Budur'un ailesi ve yakınları ile Kaymakam Eyüp Fırat, Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İlçe Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Ali Can Pehlivanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Küçük yaşta aşçı yamağı olarak girdiği mutfakta kurduğu hayalini gerçekleşt...
        Küçük yaşta aşçı yamağı olarak girdiği mutfakta kurduğu hayalini gerçekleşt...
        Tekirdağ'da "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi
        Tekirdağ'da "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı
        Tekirdağ'da el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu