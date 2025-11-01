Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Almanya'da yaşarken koruyucu ailesi oldukları Arda için 7 yıl önce Türkiye'ye döndüler

        MESUT KARADUMAN - Almanya'da yaşarken koruyucu ailesi oldukları çocukları için Türkiye'ye kesin dönüş yapan Badiye ve Ahmet Taytekin çifti, çocuklarının tüm ihtiyacıyla yakından ilgileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da yaşarken koruyucu ailesi oldukları Arda için 7 yıl önce Türkiye'ye döndüler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Almanya'da yaşarken koruyucu ailesi oldukları çocukları için Türkiye'ye kesin dönüş yapan Badiye ve Ahmet Taytekin çifti, çocuklarının tüm ihtiyacıyla yakından ilgileniyor.

        Almanya'da yaşayan 42 yıllık evli Taytekin çifti, 3 kızlarını büyüttükten sonra 17 yıl önce koruyucu aile sistemini araştırmaya başladı.

        Çift, Almanya'da yetkili kurumlarla yapılan görüşmelerden sonra, 14 yıl önce yapılan değerlendirmeler sonucu 1,5 yaşındaki Arda'nın koruyucu ailesi oldu.

        Taytekin çifti, Arda'yı Türkiye'de yetiştirmek istediği için 7 yıl önce ülkeye döndü.

        Tekirdağ'a yerleşen ve Arda'ya sıcak bir yuva sunmanın mutluluğunu yaşayan Taytekin çifti, çocuklarına 14 yıldır şefkatle bakıyor.

        59 yaşındaki anne Badiye Taytekin, AA muhabirine, çocuklarını büyüttükten sonra koruyucu aile olmaya karar verdiklerini söyledi.

        Anne ve babasız büyüyen bir çocuğa, aile olabileceklerini düşündükleri için koruyucu aile sistemi hakkında bilgi aldıklarını anlatan Taytekin,"Ortak bir karar aldık çocuklarımızla, eşimle birlikte ve koruyucu aile olmaya karar verdik. Yetkililerden gerekli bilgileri aldıktan sonra 'evet biz koruyucu aile olabiliriz' dedik." ifadelerini kullandı.

        Anne Taytekin, Arda'yı aldıktan sonra aralarında bir sevgi bağı oluştuğunu bu bağın da her geçen yıl güçlendiğini anlattı.

        Henüz 1,5 yaşındayken koruyucu ailesi oldukları Arda ile aralarındaki bağı anlatan Taytekin, şunları kaydetti:

        "O bize kolay alıştı, biz ona kolay alıştık diyeceğim ama çocuğumuzun 8 ay boyunca geceleri ağlama krizleri oldu. Korkuları vardı. Biz bunları el birliğiyle hep beraber, sevgiyle aştık. Eğer insan yastığa başını koyduğunda huzurla uyumak istiyorsa koruyucu aile olmalı. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Her insanın yüreğinde bir yetim başı okşayacak kadar merhamet ve sevgi vardır."

        - "Oğlumuzu büyütmek için iyi ki vatanımızı seçmişiz"

        65 yaşındaki baba Ahmet Taytekin de koruyucu ailesi oldukları Arda'yı ülkelerinde büyütmek için 7 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarını söyledi.

        Arda için Türkiye'ye dönmenin hayatta verdikleri en doğru kararlardan biri olduğunu dile getiren Taytekin, şöyle konuştu:

        "Oğlumuzu büyütmek için iyi ki vatanımızı seçmişiz. Kendi üç biyolojik çocuğumuzdan sonra, bir evladımıza da annelik babalık yaptık. Kolay mıydı, elbette kolay değil ama Rabb'im insanın içine bu sevgiyi öyle bir düşürüyor ki yanıp tutuşuyorsunuz bu sevgiyle. Oğlumuzu ilk gördüğümüz gün, ben gözyaşlarıma hakim olamadım. Gerçekten çok farklı bir duygu. Yurtlardan bu çocuklarımızı alıp, aile ortamında sevgiyle büyümelerini sağlamalarını herkese tavsiye ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, mezarlığa girdi
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, mezarlığa girdi
        Tekirdağ sis etkili oldu
        Tekirdağ sis etkili oldu
        Çorlu'da sis etkili oldu; eğitim uçuşları iptal edildi
        Çorlu'da sis etkili oldu; eğitim uçuşları iptal edildi
        Tekirdağ'da cuma hutbesi işaret diliyle aktarılmaya başlandı
        Tekirdağ'da cuma hutbesi işaret diliyle aktarılmaya başlandı
        Karadeniz hamsisi Tekirdağ'da tezgahlardaki yerini aldı
        Karadeniz hamsisi Tekirdağ'da tezgahlardaki yerini aldı
        'Kule tipi binalarda zorunlu olan devrilme analizi çoğunda yapılmıyor'
        'Kule tipi binalarda zorunlu olan devrilme analizi çoğunda yapılmıyor'