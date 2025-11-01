Almanya'da yaşarken koruyucu ailesi oldukları Arda için 7 yıl önce Türkiye'ye döndüler

MESUT KARADUMAN - Almanya'da yaşarken koruyucu ailesi oldukları çocukları için Türkiye'ye kesin dönüş yapan Badiye ve Ahmet Taytekin çifti, çocuklarının tüm ihtiyacıyla yakından ilgileniyor.

Almanya'da yaşayan 42 yıllık evli Taytekin çifti, 3 kızlarını büyüttükten sonra 17 yıl önce koruyucu aile sistemini araştırmaya başladı.

Çift, Almanya'da yetkili kurumlarla yapılan görüşmelerden sonra, 14 yıl önce yapılan değerlendirmeler sonucu 1,5 yaşındaki Arda'nın koruyucu ailesi oldu.

Taytekin çifti, Arda'yı Türkiye'de yetiştirmek istediği için 7 yıl önce ülkeye döndü.

Tekirdağ'a yerleşen ve Arda'ya sıcak bir yuva sunmanın mutluluğunu yaşayan Taytekin çifti, çocuklarına 14 yıldır şefkatle bakıyor.

59 yaşındaki anne Badiye Taytekin, AA muhabirine, çocuklarını büyüttükten sonra koruyucu aile olmaya karar verdiklerini söyledi.

Anne ve babasız büyüyen bir çocuğa, aile olabileceklerini düşündükleri için koruyucu aile sistemi hakkında bilgi aldıklarını anlatan Taytekin,"Ortak bir karar aldık çocuklarımızla, eşimle birlikte ve koruyucu aile olmaya karar verdik. Yetkililerden gerekli bilgileri aldıktan sonra 'evet biz koruyucu aile olabiliriz' dedik." ifadelerini kullandı.

Anne Taytekin, Arda'yı aldıktan sonra aralarında bir sevgi bağı oluştuğunu bu bağın da her geçen yıl güçlendiğini anlattı. Henüz 1,5 yaşındayken koruyucu ailesi oldukları Arda ile aralarındaki bağı anlatan Taytekin, şunları kaydetti: "O bize kolay alıştı, biz ona kolay alıştık diyeceğim ama çocuğumuzun 8 ay boyunca geceleri ağlama krizleri oldu. Korkuları vardı. Biz bunları el birliğiyle hep beraber, sevgiyle aştık. Eğer insan yastığa başını koyduğunda huzurla uyumak istiyorsa koruyucu aile olmalı. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Her insanın yüreğinde bir yetim başı okşayacak kadar merhamet ve sevgi vardır." - "Oğlumuzu büyütmek için iyi ki vatanımızı seçmişiz" 65 yaşındaki baba Ahmet Taytekin de koruyucu ailesi oldukları Arda'yı ülkelerinde büyütmek için 7 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarını söyledi. Arda için Türkiye'ye dönmenin hayatta verdikleri en doğru kararlardan biri olduğunu dile getiren Taytekin, şöyle konuştu: