        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Hamsi ve sardalya bolluğu Tekirdağ'da balıkçıların yüzünü güldürdü

        Marmara Denizi'nde avlanan Karadenizli balıkçılar, Tekirdağ'da limana hamsi ve sardalya dolu ağlarla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:46 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:46
        Hamsi ve sardalya bolluğu Tekirdağ'da balıkçıların yüzünü güldürdü
        Marmara Denizi'nde avlanan Karadenizli balıkçılar, Tekirdağ'da limana hamsi ve sardalya dolu ağlarla döndü.

        Tayfalar tarafından limanda kasalara doldurulan hamsi ve sardalyalar, ardından kamyonlara yüklendi.

        Tezgahlarda hamsinin kilogramı 150, sardalyanın kilogramı ise 250 liradan satışa sunuldu​​​​​​​.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara'da hamsi ve sardalya bolluğu yaşandığını söyledi.

        Güzel ve bereketli bir gün yaşadıklarını aktaran balıkçı Mustafa Kara da yüzlerinin hamsi ve sardalya ile güldüğünü belirtti.

        Marmara Denizi'nde bolluk yaşandığını ifade eden Kara, "1000'er kasa hamsi ve sardalya tuttuk. Bir hafta daha bu şekilde devam ederiz. Bu bolluk bir ay daha devam eder. Ocak ve şubat aylarına kadar hamsi ve sardalyanın yüzümüzü güldürmesini bekliyoruz." dedi.

        Balıkçı Salih Akay ise hamsi ve sardalyanın kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesini beklediklerini dile getirdi.

