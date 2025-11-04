Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Tsunamiye Hazır Kent" Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü öncesinde kentte tsunami farkındalığını artırmak ve afet hazırlık süreçlerini ele almak amacıyla "Tsunamiye Hazır Kent" Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:07 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:07
        Tekirdağ'da "Tsunamiye Hazır Kent" Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü öncesinde kentte tsunami farkındalığını artırmak ve afet hazırlık süreçlerini ele almak amacıyla "Tsunamiye Hazır Kent" Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi Hasan Ali Yücel Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, tsunami riskinin her zaman dikkate alınması gerektiğini söyledi.

        Türkiye'nin kıyılarında tsunami olabileceğine işaret eden Özel, "Ülkemiz tsunamilere yabancı değil. Her ne kadar çok fazla olmasa da geçtiğimiz 3 bin yıl içerisinde 100'e yakın, Türkiye coğrafyasında, kıyılarımız boyunca tsunamiler meydana gelmiş." dedi.

        Özel, depremden sonra ikinci afetin tsunami olduğuna dikkati çekti.

        Kandilli Rasathanesinin, 2012'den beri Tsunami Uyarı Merkezi olarak da görev yaptığını ﻿anımsatan Özel, Türkiye kıyılarında önemli yerleşim yerleri bulunduğunu, kıyılara yakın alt yapı ve sanayilerin olmasından dolayı 30 santimetre deniz yükselmesi, su kabarmasının dahi önemli hasarlara sebep olabileceğini vurguladı.

        - "7 dakika içinde bilgi mesajı üretiliyor"

        Özel, kurum olarak uluslararası bir görev üstlendiklerini belirterek, "2016 yılında kurum olarak Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizleri olmak üzere Kandilli Rasathanesi bu bölgede herhangi bir deniz yükselmesi, su basması ve tsunami olayları karşısında sorumlu tek kuruluştur. Böyle bir hareket olduğunda 7 dakika içinde bilgi mesajı üretip öncelikle AFAD ve diğer kurumlara bu bilgiyi dağıtmaktadır." diye konuştu.

        Toplantıda, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Gülüm Tanırcan, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, UNESCO Tsunami Tanınırlık Uygulamaları Programı'ndan Dr. Musavver Didem Cambaz ve Büyükçekmece Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Caner Denizli de konuşma yaptı.

        Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından toplantı sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

