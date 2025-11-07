Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:03 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:03
        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 55 bin sentetik ecza hap, 225 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira ele geçirildi.

        Adreste bulunan Ö.İ. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

