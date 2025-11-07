Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 55 bin sentetik ecza hap, 225 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.