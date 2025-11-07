Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 7 papağan ile 45 kumru ele geçirildi

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda getirildiği belirlenen 7 papağan ile 45 kumru koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

Baskında, Afrika kökenli egzotik türler arasında yer alan 7 papağan ile 45 gülen kumru ele geçirildi.

Hayvanlar DKMP ekiplerince koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 162 bin lira tazminat ve 11 bin lira idari para cezası uygulandı.