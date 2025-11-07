Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 7 papağan ile 45 kumru ele geçirildi

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda getirildiği belirlenen 7 papağan ile 45 kumru koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 7 papağan ile 45 kumru ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda getirildiği belirlenen 7 papağan ile 45 kumru koruma altına alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

        Baskında, Afrika kökenli egzotik türler arasında yer alan 7 papağan ile 45 gülen kumru ele geçirildi.

        Hayvanlar DKMP ekiplerince koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 162 bin lira tazminat ve 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yasa dışı hayvan üretimine ağır ceza
        Tekirdağ'da yasa dışı hayvan üretimine ağır ceza
        Tekel büfeyi basıp demir sopalarla darbettiler
        Tekel büfeyi basıp demir sopalarla darbettiler
        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla getirilip üretimi yapılan 7 papağan ve 45 ku...
        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla getirilip üretimi yapılan 7 papağan ve 45 ku...
        Kapaklı'da polis ekipleri çalışmalarında devam ediyor
        Kapaklı'da polis ekipleri çalışmalarında devam ediyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Cezaevi firarisi dolandırıcı Kapaklı'da yakalandı
        Cezaevi firarisi dolandırıcı Kapaklı'da yakalandı