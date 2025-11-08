Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 09:19 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:19
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

        Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.

        Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

