Tekirdağ'da sis etkili oldu

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.

Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

