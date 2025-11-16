Tekirdağ'da İŞKUR Gençlik Programı kazananları belirlendi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri arasından seçilecek katılımcılar noter huzurunda belirlendi.
NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonuyla Rektörlük Konferans Salonu'nda Tekirdağ 1. Noterliği gözetiminde çekiliş yapıldı.
Üniversite ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında daha önce imzalanan protokol kapsamında belirlenen 1406 kontenjan için 3 bin 309 başvuru yapıldığı belirtildi.
Program kapsamında üniversitenin farklı birimlerine yoğun bir başvuru talebi oluştu.
Noter huzurunda yapılan çekilişte programdan yararlanacak öğrenciler belirlendi.
