Ahsen öğretmen tekvandodaki şampiyonluklarıyla öğrencilerine örnek oluyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da ortaokulda beden eğitimi öğretmenliği yapan ve tekvandoda Türkiye şampiyonlukları, Balkan birinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan 23 yaşındaki Ahsen Şengün, başarılarıyla öğrencilerine örnek oluyor.

Tekvandoyla 9 yaşında tanıştıktan sonra kendini geliştirerek müsabakalara katılmaya başlayan Şengün, Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanıp milli takıma seçilerek Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye hak kazandı.

Şengün, milli takımla katıldığı organizasyonlarda dünya üçüncülüğü ve Balkan şampiyonluğu elde ederek önemli başarılara imza attı.

İki yıl önce Kapaklı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başlayan Şengün, tekvandoya devam etti.

Şengün, hem şampiyonluklarıyla öğrencilerine örnek oluyor hem de öğrencilerini tekvandoya yönlendiriyor.

Okuldan sonra yeni dereceler için çalışmalarını sürdüren Şengün, küçük sporcularını da çalıştırarak tecrübelerini paylaşıyor.

Ahsen Şengün, AA muhabirine, genç ve sporcu bir öğretmen olduğu için göreve başladığında öğrencilerinin bunu şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Şengün, öğretmen olarak sporun içinde olmanın kendisine keyif verdiğini ifade ederek, "Geçen yılı Balkan şampiyonu olarak tamamladım. Öğretmenlikle birlikte sporculuk hayatı biraz zor ilerliyor. Sabah öğretmenlik, akşamları antrenman yaparak sporculuğuma devam ediyorum. Zor oluyor, yorgunluk oluyor ama çabuk alıştım. Çocuklar çok heyecanlı. Bazı maçlarımda benden daha çok heyecanlanıyorlar. Maçtan geldiğimde sürekli sorular soruyorlar." diye konuştu.

- "Bazı maçlarımda benden daha çok heyecanlanıyorlar"

Öğretmenlikte 2 yılı geride bıraktığını belirten Şengün, "Öğrenciler ilk başta çok heyecanlandı. Çok meraklılar. Bana sürekli sporla ilgili sorular soruyorlar. Aynı zamanda öğretmenlikle birlikte sporculuk hayatımı da devam ettiriyorum. Çocuklar da çok meraklı oldukları için sürekli sorular soruyorlar. Onları spora yönlendiriyorum." dedi.

- "Öğrencilerimi spora yönlendiriyorum"

Öğrencilerinin, kendisinin şampiyonadan dönmesini heyecanla beklediğini ifade eden Şengün, şunları kaydetti:

"Benim başarılı olduğumu görünce çok mutlu oluyorlar. Öğrencilerimi spora yönlendiriyorum, tekvando, kick boks sporuna yönlendiriyorum. Sporun içinde olmayan, spor tanımayan öğrenciler şu an antrenmanlara gidiyor, sporla tanıştılar. Tekvando, kick boksa bu şekilde devam ediyorlar. Küçükken beden eğitimi dersini çok severdim. Aslında hayallerimden biriydi beden eğitimi öğretmeni olmak. Öğrencilerime de bu şekilde örnek olduğum için çok mutluyum. Aynı şekilde çocukluk hayallerimi yaşamak beni çok mutlu etti."

Öğrencilerden Yasin İstek de öğretmenlerinin şampiyonlukları olmasının çok güzel olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerini çok sevdiklerini belirten İstek, "Bize tekvandonun kurallarını öğretiyor, tekvando hakkında bilgiler veriyor. O şampiyon olunca biz de çok seviniyoruz. Sınıfta herkes mutlu oluyor." dedi.