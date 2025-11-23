Habertürk
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları sona erdi

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları sona erdi.

        23.11.2025 - 17:48
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları sona erdi
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları sona erdi.

        Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 110 sporcu mücadele etti.

        Şampiyonanda MX, MX1, MX2, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 50 mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde sporcular yarıştı.

        İlk etap yarışlarının tamamlanmasının ardından fırtına ve sağanak etkili oldu. Bu nedenle ikinci etap yarışları iptal edildi.

        Parkur etrafında kurulan çadırlar rüzgarın etkisiyle uçtu. Parkur içerisinde biriken su nedeniyle çamura saplanan ambulanslar ise kepçe yardımıyla çıkarıldı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, AA muhabirine, 110 sporcunun katıldığı yarışların sona erdiğini söyledi.

        Sporcuların kıyasıya yarıştığını aktaran Geren, "Sporcularımız çok güzel final mücadelesi sergiledi. 110 sporcunun yer aldığı final mücadelesiyle sezonu tamamladık. 12 sınıfta Türkiye şampiyonları belli oldu. Öğlenden önce yarışlar yapıldı ancak öğlenden sonra olumsuz hava şartları nedeniyle ikinci etap yarışlarını iptal etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

        Yarışların tamamlanmasıyla ilçede bulunan Kadir Albayrak Sosyal Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi.

        Ödüllerini veren Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, sporcuları tebrik etti.

        Kategorilerinde şampiyon olan sporcular şunlar:

        MX50: Alparslan Kelsoy

        MX50 Mini: Poyraz Kalender

        MX 50 Elektrikli: Ömer Kudu

        MX: İsmet Bekirov

        MX Veteran: Hüseyin Neziroğlu

        MX Senior: Şakir Şenkalaycı

        MX2: Ata Yağız Kuzu

        MX 125: Mert Akkafa

        MX1: Galip Alp Baysan

        MX 65: Yağız Kaya

        MX 85: Berat Destan Şenkalaycı

        MX Kadınlar: Selen Tınız

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

