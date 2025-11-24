Tekirdağ'da "Öğretmenler Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, Orman İşlet Müdür yardımcıları Şenel Alayurt ve Fuat Murat Mutlu ve vatandaşlar katıldı.

Fidanların çocukların geleceğe umut dolu bakışlarıyla can bulduğunu aktaran Çek, yeşili ve doğayı korumak için çalıştıklarını belirtti.

Vali Yardımcısı Mustafa Çek, burada yaptığı konuşmada, fidan dikiminin öğrencilerde çevre bilincini artırdığını söyledi.

