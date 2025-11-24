Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Öğretmenler Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

        Tekirdağ'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla 500 fidan topraklar buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:41 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:41
        Tekirdağ'da "Öğretmenler Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu
        Tekirdağ'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla 500 fidan topraklar buluşturuldu.

        Tekirdağ Valiliği koordinesinde yürütülen etkinlikte öğrenciler, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde lise ve ilkokul öğrencileri öğretmenleriyle fidan dikti.

        Vali Yardımcısı Mustafa Çek, burada yaptığı konuşmada, fidan dikiminin öğrencilerde çevre bilincini artırdığını söyledi.

        Fidanların çocukların geleceğe umut dolu bakışlarıyla can bulduğunu aktaran Çek, yeşili ve doğayı korumak için çalıştıklarını belirtti.

        Konuşmanın ardından öğretmenler ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu, ekilen fidanlara can suyu verdi.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, Orman İşlet Müdür yardımcıları Şenel Alayurt ve Fuat Murat Mutlu ve vatandaşlar katıldı.

        Fidan dikimi, öğrencilerin sulama yapması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

