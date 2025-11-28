Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı vatandaşlarla bir araya geldi

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı vatandaşlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Turanlı, Değirmenaltı Mahallesi'nde bir kafede vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

        Emniyetin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Turanlı, milletin dertleriyle dertlenip üzerlerine düşen sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

        Toplantıda, Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Başaran Denizci, emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!

        Benzer Haberler

        36 Yıllık tutku: Alçıdan biblo sanatını yaşatıyor
        36 Yıllık tutku: Alçıdan biblo sanatını yaşatıyor
        Tekirdağ Valisi Soytürk şehit ailesini ziyaret etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk şehit ailesini ziyaret etti
        Tekirdağ'da 7 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 7 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da "Türkiye'de Gençliğin Değişen Profili" konferansı düzenlendi
        Tekirdağ'da "Türkiye'de Gençliğin Değişen Profili" konferansı düzenlendi
        Tekirdağ'da sahipsiz sokak hayvanları için sayım çalışması yapılıyor
        Tekirdağ'da sahipsiz sokak hayvanları için sayım çalışması yapılıyor
        Lodos tekneleri hapsetti Martılar yarışa girdi
        Lodos tekneleri hapsetti Martılar yarışa girdi