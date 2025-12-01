Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Açık Tekirdağ Kupası 1. Ayak Yelken Yarışları sona erdi

        Marmara Denizi açıklarında 2 gün süren Açık Tekirdağ Kupası 1. Ayak Yelken Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:31
        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 72 sporcu katıldı.

        Marmara Denizi açıklarında başlayan yarışlar 4 farklı sınıfta gerçekleşti.

        Yarışlar sonunda Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde ödül töreni düzenlendi.

        Yelken İl Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, İl Hakem Kurulu Başkanı Bingül Kemiksiz Uzel tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

        Optimist Genel:

        1. Ahmet Arel Barut

        2. Mehmet Ilgaz Macin

        3. Todor Hırıstov

        Optimist Junior:

        1. Roman Kononov

        2. Tunuhan Naci Piker

        3. Rüzgar Uzel

        Optimist Kızlar:

        1. Ece Destereci

        2. Sude Destereci

        3. Janset Tuğan

        Optimist Junior Kızlar:

        1. Janset Tuğan

        2. Vıctorıa Velıkova

        3. Anna Kononova

        ILCA 4:

        1. Hayrettin Eren Çalır

        2. Tsvetomır Sımeonov

        3. Tuna Kaya

        ILCA 6:

        1. Ege Subaşı

        2. Semen Emelıanov

        3. Naz Defne Genç

        Bambinos Genel Klasman:

        1. Tunahan Naci Piker

        2. Can Yaman Oktay

        3. Mehmet Selim Ağırbaş

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

