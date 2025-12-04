Çorlu Belediyesi Afet İşleri Müdürü Veli Şimşek, Japonya’da düzenlenen Yenilikçi Yeniden Yapılanma Eğitimi'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi çerçevesinde Japonya’da Yenilikçi Yeniden Yapılanma Eğitimi düzenlendi.

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden, Afet İşleri Müdürü Veli Şimşek, Trakya’dan tek katılımcı olarak eğitimde yer aldı.

Türkiye'den büyükşehir, il ve ilçe belediyesinden daire başkanı ve müdür düzeyindeki 17 yöneticinin yer aldığı eğitim programında, Japonya’nın afetlere karşı geliştirdiği yenilikçi yaklaşımlar ve başarılı uygulama örnekleri yerinde incelendi.

- Sarıkurt, çevrenin temiz tutulması çağrısı yaptı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çevrenin temiz tutulması çağrısında bulundu.

Parkları gezen Sarıkurt, bankların yerlerinin değiştirilmesinin, çöp kovalarının dışına bırakılan atıkların ve yerlere atılan çöplerin ilçeye yakışmadığını belirtti. Gördüğü manzaralardan rahatsız olduğunu ve bu durumu hiç kimsenin kabul etmeyeceğini ifade eden Sarıkurt, "Bu şehir hepimizin, bu parklar hepimizin. Hepimiz nasıl evimizde özen gösteriyorsak, çekirdeği çitleyip yere attığımızda annelerimiz ya da eşlerimiz hemen bir uyarı yapıyorsa 300 bin kişilik şehrimizde de aynı özeni göstermemiz gerekiyor." diye konuştu. - Ergene'de Engelliler Günü programı Ergene'de Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Ergene Belediyesi, Ergene Engelliler Derneği ve Ergene Kent Konseyince Marmaracık Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen programda, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, engelli vatandaşlarla sohbet etti. Topak, engelleri sevgi ve dayanışmayla aşmanın önemli olduğunu dile getirdi. Engelli vatandaşlar ve aileleri de Topak'a teşekkür etti.