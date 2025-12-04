Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Afet İşleri Müdürü Veli Şimşek, Japonya'da düzenlenen Yenilikçi Yeniden Yapılanma Eğitimi'ne katıldı.

        Giriş: 04.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:44
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Çorlu Belediyesi Afet İşleri Müdürü Veli Şimşek, Japonya’da düzenlenen Yenilikçi Yeniden Yapılanma Eğitimi'ne katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi çerçevesinde Japonya’da Yenilikçi Yeniden Yapılanma Eğitimi düzenlendi.

        Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden, Afet İşleri Müdürü Veli Şimşek, Trakya’dan tek katılımcı olarak eğitimde yer aldı.

        Türkiye'den büyükşehir, il ve ilçe belediyesinden daire başkanı ve müdür düzeyindeki 17 yöneticinin yer aldığı eğitim programında, Japonya’nın afetlere karşı geliştirdiği yenilikçi yaklaşımlar ve başarılı uygulama örnekleri yerinde incelendi.

        - Sarıkurt, çevrenin temiz tutulması çağrısı yaptı

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çevrenin temiz tutulması çağrısında bulundu.

        Parkları gezen Sarıkurt, bankların yerlerinin değiştirilmesinin, çöp kovalarının dışına bırakılan atıkların ve yerlere atılan çöplerin ilçeye yakışmadığını belirtti.

        Gördüğü manzaralardan rahatsız olduğunu ve bu durumu hiç kimsenin kabul etmeyeceğini ifade eden Sarıkurt, "Bu şehir hepimizin, bu parklar hepimizin. Hepimiz nasıl evimizde özen gösteriyorsak, çekirdeği çitleyip yere attığımızda annelerimiz ya da eşlerimiz hemen bir uyarı yapıyorsa 300 bin kişilik şehrimizde de aynı özeni göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

        - Ergene'de Engelliler Günü programı

        Ergene'de Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Ergene Belediyesi, Ergene Engelliler Derneği ve Ergene Kent Konseyince Marmaracık Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen programda, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, engelli vatandaşlarla sohbet etti.

        Topak, engelleri sevgi ve dayanışmayla aşmanın önemli olduğunu dile getirdi.

        Engelli vatandaşlar ve aileleri de Topak'a teşekkür etti.

        - Çorlu Belediyesi'nden öğrencilere çevre ve iklim eğitimi

        Çorlu Belediyesince ilçedeki okullarda yürütülen çevre ve iklim farkındalığı eğitimleri devam ediyor.

        Farklı yaş gruplarından 1128 öğrenciye ulaşılan program kapsamında çocukların çevresel konulara olan duyarlılığının artırılması hedeflendi.

        Çorlu Belediyesi Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eğitimlerde öğrencilere geri dönüşüm, atık yönetimi, iklim değişikliğinin günlük yaşam üzerindeki etkileri ve enerji verimliliği anlatıldı.

        - Sarıkurt, inşaatta incelemede bulundu

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Çorlu Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi proje alanında incelemelerde bulundu.

        Cemaliye Mahallesi'nde yapımı devam eden projeyi inceleyen Sarıkurt, son durum hakkında bilgi aldı.

        Sarıkurt, projenin sadece bir otopark olmadığını, Çorlu'nun kent estetiğine ve sosyal yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırım olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        65 yaşındaki adamın burnundan 100 gramlık taş çıkarıldı
        65 yaşındaki adamın burnundan 100 gramlık taş çıkarıldı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda ürün ele geçirildi
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda ürün ele geçirildi
        Tekirdağ'da artistik buz pateni yarışması düzenlenecek
        Tekirdağ'da artistik buz pateni yarışması düzenlenecek
        Tekirdağ'da özel öğrenciler dans gösterisi sundu
        Tekirdağ'da özel öğrenciler dans gösterisi sundu
        Tekirdağlı mimardan Karacakılavuz dokumasının dünyaya tanıtımına katkı
        Tekirdağlı mimardan Karacakılavuz dokumasının dünyaya tanıtımına katkı
        Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
        Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı