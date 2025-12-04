Tekirdağ'da özel öğrenciler dans gösterisi sundu

Tekirdağ'da Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler dans gösteri sundu.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kurumda "Sevgi Her Engeli Aşar" etkinliği düzenlendi.

Programda Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay gönüllüsü öğrenciler müzik dinletisi sundu.

Daha sonra vakıfta eğitim gören öğrenciler dans gösterisi sundu.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, yaptığı konuşmada, özel bireylerin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini ifade eden Güneş, "Özel çocuklara imkan verildiğinde neler yapabildiğinin çok güzel örnekleri var. Her zaman kendilerine fırsat verilmesini bekliyorlar. Bizler bu tür etkinlikler yaparak onların mutlu olmasına vesile oluyoruz. Çocukların yüzündeki gülümsemeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.