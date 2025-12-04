Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Türk Devletleri Teşkilatı bölgesel istikrar için stratejik önem taşıyor

        Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anar Nağıyev, Türk Devletleri Teşkilatının bölgesel istikrar ve küresel işbirliğinin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.12.2025 - 14:59
        Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anar Nağıyev, Türk Devletleri Teşkilatının bölgesel istikrar ve küresel işbirliğinin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

        Nağıyev, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Değişen Jeopolitik Gerçeklikler ve Azerbaycan'ın Bölgesel Liderliği" konulu konferansta konuştu.

        Yeni bir dönemin başladığını belirten Nağıyev, Türk dünyasının geniş bir coğrafyada yükseliş sürecinde olduğunu söyledi.

        Bu süreçte Azerbaycan'ın bölgesel konumuna dikkati çeken Nağıyev, "Azerbaycan’da bulunan petrol ve doğal gaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması çok önemli. Azerbaycan, Kafkasya, Anadolu ve Orta Asya'da yeni bir nefes olarak geliyor, tarihimizin yeni bir döneme geçtiğini hepimiz çok iyi görüyoruz." dedi.

        Türk Devletleri Teşkilatının bölgede büyük önem taşıdığını vurgulayan Nağıyev, teşkilatın fonksiyonlarının artırılması gerektiğinin altını çizerek, "Türk Devletleri Teşkilatı bölgesel istikrar ve küresel işbirliği açısından stratejik önem taşıyor. Biz Türkiye ve diğer Türk devletleriyle Türk Devletleri Teşkilatının geleceğine çok inanıyoruz. Azerbaycan'daki toplantıya Macaristan ve Türkmenistan devlet başkanları da konuk olarak katıldı. Türk Devletleri, yalnızca bir toplanma teşkilatı değildir. Büyük iktisadi ve siyasi kararlar veren bir yapıya dönüşmelidir. 2026 yılında bu teşkilatın askeri tecrübeleri de hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

        Nağıyev ayrıca, Zengezur Koridoru'nun bölgenin ulaşım ve ticaret ağını önemli ölçüde güçlendireceğini kaydetti.

        Konferansın ardından NKÜ'de eğitim gören öğrenciler, Azerbaycan halk danslarından gösteriler sundu.

