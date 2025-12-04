Habertürk
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 12 kişi yakalandı

        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 12 kişi yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        04.12.2025 - 13:23
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 383 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 sigara sarma makinesi, 50 kilogram tütün, 178 elektronik sigara ve bin 406 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

