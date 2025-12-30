Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da yılbaşı tedbirleri toplantısı düzenlendi.

        Giriş: 30.12.2025 - 09:56 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:56
        Tekirdağ'da Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da yılbaşı tedbirleri toplantısı düzenlendi.

        Vali Recep Soytürk başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yılbaşı dolayısıyla alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

        Toplantıda, vatandaşların yoğun olarak bulunacağı alanlarda uygulanacak güvenlik önlemleri gözden geçirilirken, ilave tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Varol Çömez ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

