Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da polis çocuklarla kar topu oynadı

        Tekirdağ'da polis ile çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da polis çocuklarla kar topu oynadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da polis ile çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

        Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, kar yağışının ardından sahil dolgu alanda oyun oynayan çocuklara eşlik etti.

        Polis ile çocukların birbirlerine kar topu attığı anlar, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan polis, daha sonra görevine döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı

        Benzer Haberler

        Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek ateşe veren şüpheli ile eşi adl...
        Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek ateşe veren şüpheli ile eşi adl...
        Tekirdağ'da kar hasreti sona erdi: Beyaz manzaralar
        Tekirdağ'da kar hasreti sona erdi: Beyaz manzaralar
        Tekirdağ'daki vahşette zanlılar adliyeye sevk edildi
        Tekirdağ'daki vahşette zanlılar adliyeye sevk edildi
        Tekirdağ'da teyzesini öldürdüğü, ardından evi yaktığı iddia edilen zanlı il...
        Tekirdağ'da teyzesini öldürdüğü, ardından evi yaktığı iddia edilen zanlı il...
        Tekirdağ beyaza büründü, vatandaşlar karın keyfini çıkardı
        Tekirdağ beyaza büründü, vatandaşlar karın keyfini çıkardı
        Tekirdağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Tekirdağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor