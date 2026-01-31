Habertürk
        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Tekirdağ'da konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Tekirdağ'da konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin barışın ve huzurun çağrıcısı olarak önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Türkiye olarak biz bütün dünyanın barış içerisinde olmasını istiyoruz. Bölgemizde Irak'ta, Suriye'de, İran'da müdahalenin olmadığı, bu ülkelerin kendi birliklerini ve bütünleşik yapılarını koruyabildikleri bir dönemi çok önemsiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:09
        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Tekirdağ'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin barışın ve huzurun çağrıcısı olarak önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Türkiye olarak biz bütün dünyanın barış içerisinde olmasını istiyoruz. Bölgemizde Irak'ta, Suriye'de, İran'da müdahalenin olmadığı, bu ülkelerin kendi birliklerini ve bütünleşik yapılarını koruyabildikleri bir dönemi çok önemsiyoruz." dedi.

        Gül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yerel Basın İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın çalkantılı bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin ise istikrarını koruyarak barışın yürütücüsü konumunda olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğunu ifade eden Gül, partinin bugüne kadar milletle birlikte yol yürüdüğünü belirtti.

        Gül, AK Parti'nin durağanlığa düşmeden reform ve hizmetlere devam edeceğini vurgulayarak, "AK Parti yine kendi rekorunu, kendi heyecanını kendisiyle yine sınayan, kendisiyle yarışan bir parti. Dolayısıyla bir durağanlığa düşmeden daha fazla nasıl hizmet ederiz? Bisikletin üzerinde durup nasıl o pedalı çevirirsiniz? Hızla çevirdiğiniz o pedal sizi çok daha iyi yerlere götürür. Öyle yerinde durmadan daha hızlı bir şekilde hem reformlara hem hizmetlere devam edeceğiz.” diye konuştu.

        - "2026 reform yılı olacak"

        Türkiye'de 2026 yılının reform yılı olacağını, hem ekonomik hem de hukuki reformların millete yansıdığı bir yıl olacağını anlatan Gül, şunları kaydetti:

        "Hem demokrasimizi hem özgürlükleri güçlendireceğiz hem de milletimizin refahını artıracağız. Özgürlük artacak, sofradaki ekmek artacak. Yani 2026 yılında hem demokrasimizce hem özgürlükleri daha güçlendireceğiz hem de milletimizin ekmeğini, milletimizin refahını daha artıracağız. Yani özgürlük artacak, sofradaki ekmek artacak. Vatandaşlarımızın bu anlamda hem demokrasi hem de hukuk ve ekonomi alanında çok önemli bir reform dönemini, reform yılını hep beraber yaşayacağız. Bu konuda heyecanlıyız, hazırlıklıyız."

        - "Türkiye olarak biz bütün dünyanın barış içerisinde olmasını istiyoruz"

        Küresel ölçekte krizlerin yaşandığını aktaran Gül, Türkiye'nin bu süreçte tecrübeli bir liderlikle yol aldığını belirtti.

        Gül, Recep Tayyip Erdoğan'ın hem millet hem de dünya tarafından takdir edildiğini kaydetti.

        Türkiye'nin barışı merkeze alan bir diplomasi yürüttüğünü anlatan Gül, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

        Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının Türkiye için önemli bir ulusal güvenlik meselesi olduğuna dikkati çeken Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Bugün dünyada tüm bu çalkalanmalar ve Türkiye'ye dair de meydan okumalar varken, Türkiye bu konuda hem istikrarını hem de barışın, huzurun çağrıcısı, yürütücüsü olarak çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Türkiye olarak biz bütün dünyanın barış içerisinde olmasını istiyoruz. Bölgemizde Irak'ta, Suriye'de, İran'da müdahalenin olmadığı, bu ülkelerin kendi birliklerini ve bütünleşik yapılarını koruyabildikleri bir dönemi çok önemsiyoruz."

        Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'la ilgili bir soru üzerine, "Bizim tek gündemimiz milletimizdir. Milletvekilinin gündemi, milletin gündeminin önüne geçemez."yanıtını verdi.

        Toplantıya, AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile basın mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

