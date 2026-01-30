Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da heyelan nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolu trafiğe kapatıldı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolu ulaşıma kapandı.

        Giriş: 30.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:30
        Tekirdağ'da heyelan nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolu trafiğe kapatıldı
        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolu ulaşıma kapandı.

        Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda yaşanan heyelan sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, heyelan önleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahın yaklaşık 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.

        Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince bölgede çalışma başlatılırken, sürücüler uyarı levhalarıyla alternatif güzergahlara yönlendirildi.

