Tekirdağ'da heyelan nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolu trafiğe kapatıldı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolu ulaşıma kapandı.
Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda yaşanan heyelan sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, heyelan önleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahın yaklaşık 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince bölgede çalışma başlatılırken, sürücüler uyarı levhalarıyla alternatif güzergahlara yönlendirildi.
