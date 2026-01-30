Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 20 araçla filosunu güçlendirdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmet kalitesini artırmak amacıyla filosuna 20 yeni araç daha kattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan saha incelemeleri ve yolcu yoğunluk analizleri doğrultusunda özellikle öğrenci ve yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu hatlarda kullanılmak üzere 20 araç alındı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, toplu taşıma hizmetlerini daha konforlu, daha etkin ve daha güvenli hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.



Ulaşımda çözüm üretmek için çalıştıklarını anlatan Yüceer, "Araçlarımız yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde ve özellikle okul ve üniversite bölgelerinde görevlendirildi. Bu araçlarla birlikte hizmet kalitemizi daha da artırdık. Ulaşımda çözüm üretmeye, hep birlikte daha yaşanabilir bir Tekirdağ için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

