Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'dan açıklama:

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, "İfadelerimi çarpıtarak siyasi malzeme haline getirenlerin aksine, biz milletimizin asıl meselelerine odaklanmaya devam edeceğiz." açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 23:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'dan açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, "İfadelerimi çarpıtarak siyasi malzeme haline getirenlerin aksine, biz milletimizin asıl meselelerine odaklanmaya devam edeceğiz." açıklaması yaptı.

        Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, samimi ve dostane bir sohbet ortamında dile getirdiği bazı ifadelerin kamuoyunda hassasiyet oluşturduğunu ve yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek gözlemlediğini bildirdi.

        Vatandaşların ekonomik şartları ve geçim mücadelesinin her zaman birinci gündemleri olduğunu belirten Özcan, değerlendirmelerinin bazı mecralar tarafından bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ifade etti.

        Şahsi bir yakınma gibi algılanan sözlerinin, milletvekilliği görevinin beraberinde getirdiği yoğun sorumluluğu anlatmaya yönelik olduğunu kaydeden Özcan, söz konusu ifadelerin bir şikayet değil, kamuoyunda yanlış bilinen bazı teknik hususlara ilişkin bilgilendirme amacı taşıdığını aktardı.

        Hiçbir sözünde kimseyi kırmak, incitmek ya da üzmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

        "Milletvekilliği makamı, bizler için bir imtiyaz alanı değil, milletimizin emanetini omuzlarımızda taşıdığımız bir hizmet makamıdır. Vatandaşlarımızın refahı için çalışmayı şiar edinmişken, şahsımın böyle bir 'geçim' polemiğinin içine çekilmeye çalışılması isabetsiz bir niyet okumadır. Milletvekili olarak üstlendiğimiz görev, sadece yasama faaliyetlerinden ibaret olmayıp, günün her saati hemşehrilerimizle bir arada olmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi ve kapımızı çalan her vatandaşımızı en iyi şekilde ağırlamayı gerektirir. Saha ziyaretlerimizden misafirlerimize gösterdiğimiz ev sahipliğine kadar, aslında milletimize en iyi hizmeti ulaştırabilmek ve her an ulaşılabilir kalabilmek içindir. Kamuoyunun böylesine suni bir tartışma ile meşgul edilmesinden büyük üzüntü duyuyorum. İfadelerimi çarpıtarak siyasi malzeme haline getirenlerin aksine, biz milletimizin asıl meselelerine odaklanmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da komşusunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da komşusunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Çorlu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Çorlu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Tartıştığı komşusunu 7 yerinden bıçakladı
        Tartıştığı komşusunu 7 yerinden bıçakladı
        Hayrabolu'da hayırsever iş kadınından evlere şifa taşıyacak bağış
        Hayrabolu'da hayırsever iş kadınından evlere şifa taşıyacak bağış
        Çerkezköy'de tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
        Çerkezköy'de tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
        Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı