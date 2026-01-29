Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:21
        Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İnönü Caddesi'nde S.S. idaresindeki 34 EDO 866 plakalı tır ile B.A. yönetimindeki 34 FK 6169 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı.


        Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

