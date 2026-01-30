Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:15 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

        Toplantıda, hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirilip, gündem maddeleri görüşüldü.

        Tunçer, vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için tüm kurumların var gücüyle çalıştığını kaydetti.

        - Nallar, çalışmaları inceledi

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Çiftlikönü Mahallesi'nde çocuk etkinlik merkezi çalışmalarını yerinde inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.

        Nallar, merkezin çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.


        Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmayı kısa zamanda bitireceklerini kaydetti.


        - Türk Halk Müziği Sevenler Derneği'ne ziyaret

        Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanlığına Hülya Çetin, Türk Halk Müziği Sevenler Derneği'ni ziyaret etti.


        Dernek binasında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Dernek Başkanı Saffet Acat ve Çetin birlikte yapılacak çalışmaları değerledirdi.


        Acat, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'dan açıklama:
        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'dan açıklama:
        Tekirdağ'da komşusunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da komşusunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Çorlu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Çorlu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Tartıştığı komşusunu 7 yerinden bıçakladı
        Tartıştığı komşusunu 7 yerinden bıçakladı
        Hayrabolu'da hayırsever iş kadınından evlere şifa taşıyacak bağış
        Hayrabolu'da hayırsever iş kadınından evlere şifa taşıyacak bağış
        Çerkezköy'de tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
        Çerkezköy'de tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı