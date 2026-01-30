Habertürk
        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:18 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:18
        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde O.A'nın evinde arama yaptı.

        Aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Muratlı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Kurtpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine E.T''yi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

