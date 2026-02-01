Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağlı kick bokscular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

        Tekirdağlı kick bokscular Türkiye şampiyonasına ortak antrenmanlarla hazırlanıyor.

        Giriş: 01.02.2026 - 12:49 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:49
        Genç Yiğitler Spor Kulübü ve Süleymanpaşa Fitbox Spor Kulubü sporcuları Mart'ta Diyarbakır'da yapılacak Türkiye Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Şarköy'de toplandı.

        Kulüp sporcuları, ortak antrenmanlarla teknik ve fiziksel çalışmalarına devam ediyor.

        Tecrübeli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyor.

        Genç Yiğitler Spor Kulübü Antrenörü Fatih Akarca, AA muhabirine, ortak antrenman sayesinde sporcuların, farklı kulüplerden sporcularla çalışma imkanı bularak eksiklerini görme ve kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını söyledi.

        Akarca, sporcuların şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ifade etti.

        Antrenör Yavuz Selim Kacır da sporcuları yakından takip ettiklerini belirterek "Bu tür ortak antrenmanlar sporcularımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Şampiyona öncesi motivasyonumuzu ve performansımızı artıran verimli bir çalışma oldu. Bizleri misafir eden hocamıza ve sporcularına teşekkür ediyorum." dedi.



