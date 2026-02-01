Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.



Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşların istek ve problemlerini dinledi.





Emniyetin yaptığı çalışmaları anlatan Turanlı, mahalle sakinlerine, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili bilgi verdi.



Turanlı, gençlerin geleceklerinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.



Gençleri hedef alan uyuşturucu şebekeleri, sokak çeteleri ve zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadelenin kesintisiz, kararlı ve tavizsiz şekilde devam edeceği ifade eden Turanlı, "Gençlerimizin zehirlenmesine, suça sürüklenmesine ve karanlık yapılara teslim edilmesine asla müsamaha gösterilmeyeceği, her sokakta, her mahallede ve her alanda devletin varlığının hissedileceği mahalle halkımızla paylaşdık. Kentin huzuru için özellikle gençlerimizi korumayı merkeze alan saha çalışmalarımıza destek veren tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.



















