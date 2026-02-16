Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        16.02.2026 - 16:24
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Çorlu - Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

        Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

