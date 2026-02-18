Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        LÖSEV ramazanda da ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yanında olacak

        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), ramazan ayında zekat ve fitre bağışları ile yardım kolileri aracılığıyla ihtiyaç sahibi kanser hastalarına destek olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:49 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        LÖSEV ramazanda da ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yanında olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), ramazan ayında zekat ve fitre bağışları ile yardım kolileri aracılığıyla ihtiyaç sahibi kanser hastalarına destek olacak.


        LÖSEV İstanbul Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Neslihan Çelik, bir otelde düzenlenen programda vakfın ramazan ayına yönelik ve yıl boyunca süren çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştı.


        LÖSEV'in Türkiye'nin en güvenilen vakıfları arasında yer aldığını belirten Çelik, ramazan ayının ilk gününden itibaren et ve et ürünlerinden kuru gıdaya, hijyen malzemelerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok ürünü içeren yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.


        Zekat ve fitre bağışları başta olmak üzere tüm desteklerin lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastalarının ailelerine ulaştırıldığını ifade eden Çelik, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu dile getirdi.


        LÖSEV olarak yılın her günü çocukların ve ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Çelik, bağışların binlerce haneye sağlık ve umut olarak döndüğünü belirtti. ,


        Çelik, vakfın gelenekselleşen "Koli Koli Mutluluk" organizasyonu kapsamında Türkiye genelindeki gönüllülerle hazırlanan yardım kolilerinin ramazan boyunca lösemi ve kanser hastalarına ulaştırılacağını kaydetti.


        Bağışçıların farklı bütçelere uygun ramazan gıda paketleriyle ihtiyaç sahiplerine destek verebileceğini aktaran Çelik, bağışların titiz saha çalışmalarıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan" konulu konferans düze...
        Tekirdağ'da "Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan" konulu konferans düze...
        Tekirdağ'da çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonunda 9 tutuklama
        Tekirdağ'da çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonunda 9 tutuklama
        Tekirdağ'da tefeci operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da tefeci operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 385 bin 787'ye ulaştı
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 385 bin 787'ye ulaştı
        Çorlu BİLSEM'den dünya çapında başarı Matematiğin altın çocukları madalyala...
        Çorlu BİLSEM'den dünya çapında başarı Matematiğin altın çocukları madalyala...
        Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada