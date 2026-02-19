Tekirdağ'da şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu

Tekirdağ'da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları "Büyük Aile Sofraları" iftar programında bir araya geldi.



Tekirdağ Valiliğince "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temasıyla kentte bir otelde iftar programı düzenlendi.



Vali Recep Soytürk, iftardan önce şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Oruçların açılmasının ardından konuşan Soytürk, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının 81 ilde iftar sofralarında buluştuğunu söyledi.



Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile il protokolünün bu akşam aynı masada olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:



"Soframızın ismi de büyük aile sofrası. Türkiye olarak çok büyük bir aileyiz. Farklı düşüncelerimiz var, farklı siyasi görüşlerimiz var. Farklı etnik yapılardan geliyoruz ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Müslümanız elhamdülillah ve bir aradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın."



Soytürk, Tekirdağ'ın deprem bölgesinde bulunduğunu ve tüm kurumlarla deprem konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.



Deprem gerçeğine karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Soytürk, şöyle devam etti:



"Deprem olduğunda şu an 85 arama kurtarma ekibimiz var. Ekipmanları da mevcut. Eğitim alan ekipler vardı ancak ekipman eksikliği bulunuyordu. Kara Kuvvetleri Komutanımıza teşekkür ediyoruz, 42 arama kurtarma birliğinin ekipmanını gönderdi. Böylece ekipler depreme müdahale edecek hale geldi. Beslenme ve ulaştırma ekipleriyle deprem anında yapılabilecek tüm çalışmaları planlıyoruz. En önemlisi de tugay komutanımızla birlikte yürütüyoruz. Beşiktepe'de 2 bin 500 konteyner kent hazırlığımız var."



Soytürk, iftara katılarak büyük aile sofrasını oluşturan tüm katılımcılara teşekkür etti.

