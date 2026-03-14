Tekirdağ'da hastanede "sağlık kahramanları" panosu oluşturuldu

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hastaneye gelenlerin sağlık çalışanları ile ilgili düşüncelerini yazacağı "sağlık kahramanları" panosu oluşturuldu.



Hastane 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihinin, 14 Mart 1827'de modern tıp okulu Tıbhane-i Amire'nin kurulmasına dayandığını söyledi.



Tıp Bayramı kutlamalarının ilk olarak 14 Mart 1919 yılında tıp öğrencileri tarafından İstanbul'da gerçekleştirildiğini ifade eden Tabakoğlu, "14 Mart sağlık çalışanları için çok anlamlı. Hekimler kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Hastaların bir şikayetini ortadan kaldırınca, onun hayatını kurtarınca hep beraber mutlu oluyoruz. Eriyen bir mum gibi etrafımızı aydınlatmaya devam ediyoruz." dedi.



Tabakoğlu, hastanede oluşturulan "sağlık kahramanları" panosuna vatandaşların sağlık çalışanları için güzel temennilerini yazarak mutlu olmalarına vesile olacağını dile getirdi.



İl Sağlık Müdürü Çağatay Onar da sağlık çalışanlarının hepsinin sağlık kahramanları olduğunu aktararak, herkesin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



Daha sonra Tabakoğlu ve Onar, sağlık çalışanlarına çiçek verdi.




















