        Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 23:54 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Jandarma ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler H.U, R.U, H.U, A.U, İ.U. ve U.U. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İki gün önce, Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaat alanında, aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. arasında tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.

        Kavgada, Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. yaralanmış, Y.Ç. ile H.Ç. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan H.U. ve İ.U. ile 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

