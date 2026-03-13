Tekirdağ'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. M.C.E idaresindeki motosiklet, Nusratiye Mahallesi'nde E.E.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.A yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.