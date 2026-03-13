Edirne Meriç Devlet Hastanesi Başhekimi Bahadır Aydenir, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.



Aydenir ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.



Aydenir, misafirperverliği için Tabakoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



- Süleymanpaşa'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı iftar programı düzenlendi



Süleymanpaşa ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla, iftar programı düzenlendi.



İftar programı Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar birlikte oruçlarını açtı.



Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



- Halk Sofrası, Vatan Mahallesi'nde kuruldu



Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.



Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofrası, Vatan Mahallesi'nde kuruldu.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

























