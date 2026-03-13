Tekirdağ Valisi Soytürk, NKÜ'de iftar programına katıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen iftara katıldı.



NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından üniversitede iftar programı düzenlendi.



Programda Vali Soytürk ile protokol üyeleri birlikte iftar yaptı.



Vali Soytürk iftarın düzenlenmesinde emeği geçen Şahin'e ve programa katılanlara teşekkür ederek, protokol üyelerinin yaklaşan kandil ve bayramını kutladı.



Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Bölge Adliye Mahkmesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ergin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ve protokol üyeleri katıldı.







