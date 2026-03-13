Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da 57 gönüllü 57. Alay'ın izinde Çanakkale yürüyüşüne uğurlandı

        Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla Tekirdağ'da bir araya gelen 57 gönüllü, Çanakkale yürüyüşüne düzenlenen törenle uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 57 gönüllü 57. Alay'ın izinde Çanakkale yürüyüşüne uğurlandı

        Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla Tekirdağ'da bir araya gelen 57 gönüllü, Çanakkale yürüyüşüne düzenlenen törenle uğurlandı.

        57. Alay Yürüyüş Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında gönüllüler için Tekirdağ Valiliği önünde tören gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, 57. Alay'ın hatırasını yaşatmak amacıyla 16 yıldır Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

        57. Alay'ın Tekirdağ için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Yılmaz, organizasyona destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından 57 gönüllü, Hükümet Caddesi'nden Malkara istikametine doğru yürüyüşe başladı.

        Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Araştırma Merkezinden derlenen bilgilere göre, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen İtilaf Devletleri, kara harekatı planladı.

        25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesine çıkarma yapan düşman birliklerine karşı 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, bölgeye 57. Alay'ı sevk etti.

        Düşmanın tam teşekküllü birliklerine karşı büyük bir direniş gösteren ve çok sayıda şehit veren 57. Alay, kahramanlığı ve vatan için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen askerleriyle tarihe geçti.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlere söylediği "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." sözleri, Çanakkale'de verilen mücadelenin sembolü olarak hafızalara kazındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, NKÜ'de iftar programına katıldı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, NKÜ'de iftar programına katıldı
        Tekirdağ'daki dolandırıcılık olayının şüphelileri Tokat'ta yakalandı
        Tekirdağ'daki dolandırıcılık olayının şüphelileri Tokat'ta yakalandı
        Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı
        Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı