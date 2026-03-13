Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        İkiz psikiyatristler 15 yıldır hastaları için hizmet veriyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Kliniğinde görev yapan ikiz kardeşler Gül Teksin Taş ve Gülşen Teksin, 15 yıldır mesleklerini birlikte sürdürüyor.

        Giriş: 13.03.2026 - 12:40
        Eğitimlerini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan ikiz kardeşler Gül Teksin Taş ve Gülşen Teksin, mezuniyetlerinin ardından psikiyatri alanında uzmanlaşarak hekimlik mesleğine adım attı.

        Uzun yıllardır aynı klinikte görev yapan ikiz kardeşler, hem meslek hayatlarını hem de günlük yaşamlarını birlikte sürdürüyor.

        Dr. Öğr. Üyesi Gül Teksin Taş, AA muhabirine, eğitim hayatının tamamını ikiziyle geçirdiğini söyledi.

        Mesleğini severek yaptığını belirten Taş, çocukluklarından bu yana birlikte büyümelerinin empati yeteneklerini geliştirdiğini ifade etti.

        Hekimliğin insanı anlamayı gerektiren bir meslek olduğunu dile getiren Taş, şunları kaydetti:

        "Çocukluktan beri hep beraberdik. Birbirimizi anlamamız ve birlikte büyümemiz empati gücümüzü artırdı. Hekimlik, hastayı anlamaktan ve onun sorumluluğunu üstlenmekten geçen bir meslek. Biz de hayatta hep benzer yolları tercih ettik. Aynı puanı alarak tıp fakültesine girdik ve ikimiz de hekim olduk."

        İnsanların hayatına dokunabilmenin ve ruhsal yaralarına çare olabilmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Taş, en büyük destekçisinin ikiz kardeşi olduğunu ifade etti.

        Taş, hekimliğin zorlu bir yolculuk olduğunu belirterek "Birbirimizi çok tamamlıyoruz. Hekimlik zorlu bir yolculuk. Yola çıktığınız kişiyle ne kadar uyumlu olursanız bu süreçte birbirinize o kadar destek olursunuz. Bu zorlu yolculukta birbirimize çok iyi arkadaşlık ediyoruz." dedi.

        - "Sürekli birbirimizi tamamlıyoruz"

        Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Teksin ise ikiz oldukları için zaman zaman insanların kendilerini karıştırdığını söyledi.

        Bunun kendileri için sempatik bir durum olduğunu söyleyen Teksin, şunları kaydetti:

        "Yıllardır birlikte olmamız bizim için büyük bir şans. Sürekli birbirimizi tamamlıyoruz. Bilimsel merakımız ve birlikte araştırma yapmamız hem avantajlı hem de keyifli. Küçük yaşlardan itibaren yanında büyüdüğünüz kişinin düşüncelerini, davranışlarını ve duygularını anlamaya çalışıyorsunuz. Bu da insanı anlamayı kolaylaştırıyor."

        Hastaların yalnızca tıbbi yardım değil, aynı zamanda anlaşılmak ve dinlenmek istediklerini vurgulayan Teksin, ikiz kardeşiyle büyümenin bu konuda kendilerine önemli bir avantaj sağladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

