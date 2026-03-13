Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Belediye Başkanları Çalıştayı" düzenlendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in de katıldığı "Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Belediye Başkanları Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Belediye Başkanları Çalıştayı" düzenlendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in de katıldığı "Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Belediye Başkanları Çalıştayı" düzenlendi.

        İlçedeki bir otelin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Zeybek, ülkenin farklı bölgelerinde toplantı ve çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.

        Çalıştayın temel amacının CHP'li belediye başkanlarının deneyimlerini paylaşması olduğunu belirten Zeybek, belediyelerin bütçe hedefleri ve performanslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye'de ekonomik göstergelere değinen Zeybek, belediyelerin kaynak oluşturma ve gelir artırıcı önlemlerle bütçelerini güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.

        CHP olarak miting programlarının da devam ettiğini dile getiren Zeybek, Türkiye'nin farklı illerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

        Bayramın ardından Afyonkarahisar'da il belediye başkanları toplantısı, Balıkesir'de büyükşehir belediye başkanları toplantısı ve Safranbolu'da Batı Karadeniz belediye başkanları toplantısı düzenleyeceklerini belirten Zeybek, bu toplantılarla yerel yönetimlerde deneyim paylaşımını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Çalıştayda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        İkiz psikiyatristler 15 yıldır hastaları için hizmet veriyor
        İkiz psikiyatristler 15 yıldır hastaları için hizmet veriyor
        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' başladı
        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' başladı
        Tekirdağ'da 57 gönüllü 57. Alay'ın izinde Çanakkale yürüyüşüne uğurlandı
        Tekirdağ'da 57 gönüllü 57. Alay'ın izinde Çanakkale yürüyüşüne uğurlandı
        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı