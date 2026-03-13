Tekirdağ'da motosikletle ön kaldıran sürücüye 71 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletiyle ön kaldırıp sosyal medya hesabında paylaşan sürücüye 71 bin lira idari para cezası uygulandı.



Alınan bilgiye göre, B.E.K, plakası belirtilmeyen motosikletiyle Reşadiye Mahallesi'nde ön kaldırarak bir süre seyretti ve bu anları da kamera ile kayıt altına aldı.



Daha sonra sosyal medya hesabında bu görüntüleri paylaşan sürücü, Tekirdağ Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün denetimlerine takıldı.



Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı incelemede, kısa sürede sürücünün kimliğini belirleyerek yakaladı.



Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şahsın sürücü belgesine 60 gün el konulurken, 71 bin lira da idari para cezası uygulandı.



