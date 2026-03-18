Çorlu'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Giriş: 18.03.2026 - 17:17
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesinde, N.Ö. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Aracının yandığını fark eden sürücü, inerek otomobilden uzaklaştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri