Bakan Turhan: “Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz” “Bunlar özleriyle sözleriyle yanlış insanlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Turhan: “Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz” “Bunlar özleriyle sözleriyle ...

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bu harekatta şehit olan asker ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. 'Yok efendim barışmış' terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar" dedi.

Bakan Turhan: “Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz” “Bunlar özleriyle sözleriyle yanlış insanlar”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bu harekatta şehit olan asker ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. ‘Yok efendim barışmış’ terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar” dedi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nin (UDEM) tanıtım töreni gerçekleştirildi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar katıldı.

“Bunlar özleriyle sözleriyle yanlış insanlar”
Tanıtım töreninde bir konuşma gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, “Terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı gerçekleştiren Mehmetçiklerimize selam ederek konuşmama başlamak istiyorum. Allah onları esirgesin, yar ve yardımcıları olsun. Bölgeyi terörün, teröristlerin bataklığı olmaktan çıkarıp barış ve huzuru hakim kılmaktır. Çünkü bu teröristler birliğimizin, bayrağımızın, vatanımızın can düşmanlarıdır. Bu harekatta şehit olan asker ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. ‘Yok efendim barışmış’ terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar. Özü yanlış, özüne yabancılaşmış özünü kaybetmiş kimselerden bu millete, bu vatana hayır gelmez. Bugün mübarek Cuma günü. Ülkemizin selameti adına canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimize dua edelim” ifadelerine yer verdi.

“Petrol taşımacılığında köprü konumunda bulunmaktayız”
“Deniz taşımacılığında köprü konumunda bulunmaktayız” diyen Turhan konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Özellikle uluslararası petrol taşıma yollarından biri üzerinde bulunuyor olmamız ve boğazlarımızdan yılda yaklaşık 81 bin gemi geçiyor olması yoğun taşımacılığı ortaya koymaktadır. Sadece etrafımızı çevreleyen denizlerimizde değil 500’ü aşkın doğal ve yapay göllerimizle, barajlarımızla doğal mirası ve zenginliği yaşamaktayız. Sahip olduğumuz bu güzelliklere ve nimetlere şükrederken atalarımızdan kalan bu mirasın gelecek nesillere aktarılacak olmasını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bakanlık olarak denizlerimizde sivil can ve mal kaybını azaltmak, deniz çevresini korumak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda birçok modern sistemi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Deniz trafiğini anlık olarak izlemek amacıyla kurduğumuz sistemle 16 yıldır hizmet ediyoruz. Bununla beraber yoğun deniz trafiğine ev sahipliği yapan İzmir ve İskenderun’da yeni sistemle birlikte çok daha güvenli deniz hizmeti sunmuş bulunmaktayız. Gemileri 24 saat izlemekteyiz. Deniz güvenliği arttırılarak deniz kazaların önlenmesi hususunda önemli bir yol aldık. Çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. Tüm Türk bayraklı gemileri uydularla dünyanın neresinde olursa olsun izleyebiliyoruz. Yabancı bayraklı gemileri de denizlerimizden bin mil uzaklıkta takip edebiliyoruz. Deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla etkin bir şekilde çalışmaktayız. Arama kurtarma hizmetlerimizin önümüzdeki günlerde iyileştirmesi amacıyla girişimlerde bulunacağız. Muhtemel kazaları önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyoruz. Çevreye duyarlı bir şekilde deniz kirliliğine karşı etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla ulusal acil müdahale sistemi kurmayı amaçlıyoruz. Kurulacak sistemle birlikte deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Acil müdahale sistemimizin ilk adımı 2015 yılında inşa edilen Antalya Deniz Şeridi Acil Müdahale Merkezi oldu. Sistemin ikinci ve en önemli adımı olan buranın açılışını da sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin deniz trafiği açısından en hızlı gölgesi olan Marmara Denizi’nin kuzeybatısında yer alan ve geniş imkanlara sahip olan bu alan büyük deniz birliklerinin de operasyon merkezi olacaktır. Bunun dışında petrol ve diğer zararlı maddelerden uzak tutulmak amacıyla eğitim verilmesi, deniz kirliliğine ilişkin numune analizlerinin yapılması amacıyla bu kapsamda araştırma ve geliştirme faaliyetleri de burada yapılabilecektir. Böylece UDEM eğitim merkezi olmasının yanı sıra yoğun petrol taşımacılığı yapan büyük şirketlerin cazibe merkezi olacaktır. Ayrıca UDEM acil müdahale ekipmanları ve diğer denizcilikle ilgili ekipmanların yapılabileceği bir alan olarak tasarlandı ve burada hizmet verecektir.”
Turhan’ın konuşmasının ardından Marmaraereğlisi Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nin (UDEM) açılışı gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye personeline kanser farkındalığı eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline kanser farkındalığı eğitimi
Asfaltlanacak yolları inceledi
YEREL HABERLER Asfaltlanacak yolları inceledi
Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Akrabalar arasında sopalı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Akrabalar arasında sopalı kavga: 3 yaralı
Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen yakalandı
Enes Kanter'in babasının FETÖ dosyası yeniden incelenecek
YEREL HABERLER Enes Kanter'in babasının FETÖ dosyası yeniden ...
Fen Lisesi öğrencileri Ay'ı görüntüledi
YEREL HABERLER Fen Lisesi öğrencileri Ay'ı görüntüledi
Hastane projeleri, TRAKYAKA’dan destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Hastane projeleri, TRAKYAKA’dan destek almaya hak ...
Basketbolcu Kanter’in babasının FETÖ davası yine ertelendi Telefonundan Fetullah Gülen'in fotoğrafı bulundu
YEREL HABERLER Basketbolcu Kanter’in babasının FETÖ davası yine ...
Fırat Kalkanı Şehidi Akın Acar’ın annesinden Barış Pınarı Harekatı’na destek Şehit annesi Acar: “Biz anneyiz, askerimizin arkasındayız”
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı Şehidi Akın Acar’ın annesinden Barış ...
Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı
30 yıl önce fotoğrafını çeken kişiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER 30 yıl önce fotoğrafını çeken kişiyle bir araya geldi
O fotoğraftaki kızla 30 yıl sonra bir araya geldi
YEREL HABERLER O fotoğraftaki kızla 30 yıl sonra bir araya geldi
Çorlu’da ilk 10 ayda 60 bin ton asfalt serildi
YEREL HABERLER Çorlu’da ilk 10 ayda 60 bin ton asfalt serildi
Genç gazeteciler bir araya geldi
YEREL HABERLER Genç gazeteciler bir araya geldi
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi vatandaş sahiplendi
YEREL HABERLER İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu İtfaiyenin ...
Hayrabolu'da çöken yol korkuttu
YEREL HABERLER Hayrabolu'da çöken yol korkuttu
Esen'i öldüren erkek arkadaşına müebbet hapis
YEREL HABERLER Esen'i öldüren erkek arkadaşına müebbet hapis
Zengin doğal gaz rezervi bulundu
YEREL HABERLER Zengin doğal gaz rezervi bulundu
Polis bıçaklayan zanlı adliyede
YEREL HABERLER Polis bıçaklayan zanlı adliyede
Eğitim dalışı yapan polisler, trol ağı buldu
YEREL HABERLER Eğitim dalışı yapan polisler, trol ağı buldu
Esen’in katiline müebbet hapis
YEREL HABERLER Esen’in katiline müebbet hapis
Denizin dibinde gizlenmiş halde bulundu Eğitim dalışı sırasında bulundu
YEREL HABERLER Denizin dibinde gizlenmiş halde bulundu Eğitim dalışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X