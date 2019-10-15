Oyuncaklarını kardeşleri ile paylaştılar

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu öğrencileri, bu yıl eğitime açılan Azize Şahap Bozkurt Anaokulu’nun ‘Oyuncağımı kullanmıyorum, okulumla paylaşıyorum’ projesine destek verdi. Minik öğrenciler, yaklaşık 100 oyuncağı anaokulunda okuyan kardeşlerine hediye etti.

Çerkezköy Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu öğrencileri, Azize Şahap Bozkurt Anaokulu’nda eğitim gören minik kardeşlerine oyuncak hediye etti.

Kullanmadıkları oyuncakları kardeşleri ile paylaşan öğrenciler, öğretmenleri Fatma Aydın önderliğinde oyuncakları teslim ettiler. Oyuncaklarını alan anaokulu öğrencileri teşekkür ettiler. Yapılan açıklamada, öğrencilerde paylaşım duygusunun arttırılması için böyle bir etkinlik düzenlendiği ifade edildi.

TEKİRDAĞ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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