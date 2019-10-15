Oyuncaklarını kardeşleri ile paylaştılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyuncaklarını kardeşleri ile paylaştılar

İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu öğrencileri, bu yıl eğitime açılan Azize Şahap Bozkurt Anaokulu’nun ‘Oyuncağımı kullanmıyorum, okulumla paylaşıyorum’ projesine destek verdi. Minik öğrenciler, yaklaşık 100 oyuncağı anaokulunda okuyan kardeşlerine hediye etti.
Çerkezköy Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu öğrencileri, Azize Şahap Bozkurt Anaokulu’nda eğitim gören minik kardeşlerine oyuncak hediye etti.
Kullanmadıkları oyuncakları kardeşleri ile paylaşan öğrenciler, öğretmenleri Fatma Aydın önderliğinde oyuncakları teslim ettiler. Oyuncaklarını alan anaokulu öğrencileri teşekkür ettiler. Yapılan açıklamada, öğrencilerde paylaşım duygusunun arttırılması için böyle bir etkinlik düzenlendiği ifade edildi.

TEKİRDAĞ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratlı'da güvenlik toplantısı
YEREL HABERLER Muratlı'da güvenlik toplantısı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Yaşlı adam cinsel istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşlı adam cinsel istismardan tutuklandı
Çöken çatının altında kalan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Çöken çatının altında kalan kadın yaralandı
Trakya Karması dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Trakya Karması dünya şampiyonu oldu
Kızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destek İlçede yer alan iş yerleri ziyaret edilerek, esnafa dükkanlarına asması için Türk bayrağı hediye edildi
YEREL HABERLER Kızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na ...
Belediye kursuna katıldı, işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Belediye kursuna katıldı, işinin patronu oldu
Çorlu Belediyesi 2. Lig’e galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi 2. Lig’e galibiyetle başladı
İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan Çorlu’daki okulları inceledi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan Çorlu’daki okulları ...
TESKİ Genel Müdürü İçöz'den alt yapı çalışması açıklaması
YEREL HABERLER TESKİ Genel Müdürü İçöz'den alt yapı çalışması ...
Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün
YEREL HABERLER Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu ...
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
YEREL HABERLER İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
Gol sonrası asker selamı
YEREL HABERLER Gol sonrası asker selamı
Tekstil sendikası operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Tekstil sendikası operasyonunda 7 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X