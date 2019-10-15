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“Denetimli” temizlikte 1,5 ton çöp toplandı Çorlu’da temiz çevre çalışmaları sürüyor

İHA

Denetimli Serbestlik Programına tabi hükümlülerin yer aldığı Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında Çorlu'daki temizlik çalışmaları sürüyor.

“Denetimli” temizlikte 1,5 ton çöp toplandı Çorlu’da temiz çevre çalışmaları sürüyor

Denetimli Serbestlik Programına tabi hükümlülerin yer aldığı Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında Çorlu’daki temizlik çalışmaları sürüyor.
Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında hükümlülerin ortaklaşa yürüttükleri temizlik çalışmalarının üçüncüsü gerçekleştirildi.
Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında hükümlüler ve Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Bülent Ecevit Bulvarı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Alanda bulunan metruk binaların yıkımı da gerçekleştirilirken, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında hükümlüler ve Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip tarafından hayata geçirilen temizlik çalışmalarının sonunda yaklaşık bir buçuk ton çöp ve 27 tonluk bina hafriyatı toplanarak alan temizlendi.
Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’nin önümüzdeki süreç içinde hava şartlarının da elverdiği ölçüde farklı noktalarda sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

TEKİRDAĞ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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