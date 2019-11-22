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YORUM KURALLARINI OKUDUM

7 gün 24 saat izlenecekler

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kentin güvenliği açısından devletin suçu önlemede alacağı tedbirlerin yanında, vatandaşların kendi can ve mal emniyetini sağlayacak tedbirler kapsamında içkili mekanlara sadece dış değil, iç güvenlik kamerası konulması kararı alındı.

7 gün 24 saat izlenecekler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kentin güvenliği açısından devletin suçu önlemede alacağı tedbirlerin yanında, vatandaşların kendi can ve mal emniyetini sağlayacak tedbirler kapsamında içkili mekanlara sadece dış değil, iç güvenlik kamerası konulması kararı alındı.
Muratlı Belediyesince kurulan İçkili Bölgelerin Islahı Komisyonu yeni bir karar aldı. İlçede faaliyet gösteren içkili mekanlara genel güvenlik, genel ahlak, asayişin, kolluk tarafından kontrolünün yapılması amacıyla dış kameranın yanı sıra; iç kamera takılması zorunluluğu da getirildi. Karar; açık alkollü içki sunumu yapılan içkili lokanta, içkili restoran, birahane, taverna, pavyon vb. faal olan ve bu tarihten itibaren açılacak işletmeleri kapsıyor. Karar kapsamında bahse konu iş yerlerine gerekli şartlarda kamera koyulmaması durumunda Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılacağı bildirildi. Güvenlik kamera sistemini verilen süre içerisinde taktırmayan işletmelere ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’ iptal cezası da verilebilecek.

Her kamera olmuyor
İş yerlerinin giriş ve çıkış kapıları ile içerisine net şekilde gösterecek kameralar takılacak. 7 gün 24 saat kayıt yapacak. Duvara görülecek şekilde ‘Bu işyeri güvenlik kamerası ile izlenmektedir’ ibareli yazı asılacak. Kamera görüntü kayıtları en az 30 gün saklanabilecek. Görüntüler gerekli olduğunda kolluk kuvveti ve zabıtanın kullanımına kolayca sunulacak şekilde ayarlanacak. Güvenlik kameraları karanlık ortamlarda net kayıt yapabilecek, yüz ve eşkâl belirlemeye yardımcı olacak şekilde yerleştirilecek. Renkli veya ortamdaki ışık miktarının yeterli olmadığı durumlarda siyahbeyaz kayıt yapabilme özelliği olacak.
Kamera sistemlerinin faturalarının bir fotokopisinin Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edileceği ve tebliğ edilen karardaki kamera özelliklerini taşıyıp taşımadığının kontrol edileceği de öğrenildi.

TEKİRDAĞ

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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