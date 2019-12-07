Yunuslar balıkçılarla yarıştı

Tekirdağ’dan denize açılan balıkçılarla yarışan yunuslar, kameralara yansıdı.

Tekirdağ'dan tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, denizde çok sayıda yunusun kendilerine yaklaştıklarını fark etti. Dost canlısı ve oyun meraklısı oldukları bilenen yunuslar, denizde bulunan balıkçı teknesiyle yarış yaparak hareketleriyle şov yaptı. Yunusları gören balıkçılar da o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yunusları görüntüleyen balıkçı İdris Şeremet, "Bir anda etrafımızda dost canlısı yunusların yaklaştığını fark ettik. Tekneye yaklaşıp bize bir süre eşlik ettiler. Çok sayıda yunusun bize eşlik ettiğini görünce o anki heyecandan kameraya sonradan almaya başladım” dedi.

TEKİRDAĞ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.