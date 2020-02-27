Kuvvetli lodos apartmanın çatısını uçurdu

Tekirdağ’da sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

Marmara Bölgesi’ni sabah saatlerinde etkisi altına alan lodos Tekirdağ’da da etkisini gösterdi. Şiddetli esen lodos Kapaklı ilçesinde bir binanın çatısını uçurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kopan çatı ise bir süre sonra yetkililer tarafından vinç ile kaldırıldı.

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