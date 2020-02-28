Deprem ölçüm cihazlarını çalanlar, adli kontrolle serbest



Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nce yerleştirilen deprem kayıt istasyon cihazlarını çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Selim Keskin ve Serdar Yıldırım, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'nden geçen Ganos fayı üzerine, bölgedeki depremleri kayıt altına almak için ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinden oluşan deprem kayıt istasyonu yerleştirdi. 2019'un Nisan ayında yerleştirilen, toprağa yarı gömülü haldeki istasyonun 3 kayıt cihazı, akü ve güneş panelleri, 31 Ocak günü çalındı. Üniversiteden inceleme için bölgeye giden akademisyenler, içinde 3-4 aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmadığını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.

GPS CİHAZINDAN BULUNDU

Jandarma, çalınan cihazların üzerinde bulunan GPS sinyallerini takip ederek, Yeniköy Mahallesi'nde besicilik yapan Selim Keskin'e ulaştı. Keskin'in evinde yapılan aramada, bir akü ile deprem ölçüm cihazının dış koruması bulundu. Gözaltına alınan Keskin'e arazide yaptırılan yer gösterme ile diğer deprem ölçüm cihazları da ormanlık alanda bulundu. Cihazlar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkililerine teslim edildi. Jandarma Keskin'e yardım ettiği gerekçesiyle çoban Serdar Yıldırım'ı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı Keskin ve Yıldırım hakkında 'kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada ifade veren Selim Keskin ile Serdar Yıldırım, aletlerin deprem cihazı olduğunu bilmediklerini savundu. Keskin ifadesinde, çoban Serdar Yıldırım'ın arazide hayvan otlatırken, yol kenarına kurulan ve yanlarında panelleri bulunan cihazların kırıldığını söylediğini iddia ederek, "Birkaç gün sonra traktörle oradan geçerken Serdar Yıldırım'ın söylediği yerden aküyü alıp eve götürdüm. Akünün yanında başka bir cihaz yoktu. Aküyü kullanabilirim diye aldım. Yol kenarına kurulan cihazların deprem için kurulmuş olduğunu bilmiyordum. Kahvede birkaç kişi konuşunca haberim oldu" dedi. Sanık Yıldırım ise, bölgede hayvan otlattığı sırada 2 keçisinin hastalanması üzerine Selim Keskin'i aradığını öne sürüp, "Kendisi yanıma motor ile gelirken yol kenarında bir akü ve sünger içerisinde küçük siyah bir kutu gördüğünü söyledi. Daha sonra bulduğu akü ve kutuyu bana gösterdi. Kutuyu orman içine attı, akünün de bozuk olup olmadığını bilmediğinden denemek için yayına aldı. Bu malzemelerin deprem cihazı olduğu bilmiyorduk" diye konuştu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2020-02-28 15:56:34



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